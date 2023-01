LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | rimonta e trionfo per Daniel Yule! Ryding e Braathen sul podio Deludono gli azzurri | Sala 13mo

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.39: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo in settimana. Buona domenica! 14.36: Questa la classifica di Coppa del Mondo: 1 ODERMATT Marco SUI 1186 2 KILDE Aleksander Aamodt NOR 961 3 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 710 4 KRIECHMAYR Vincent AUT 677 5Lucas NOR 585 6 MEILLARD Loic SUI 507 7 PINTURAULT Alexis FRA 437 8 FELLER Manuel AUT 406 9 SCHWARZ Marco AUT 377 10 YULESUI 334 14.33: Questa la classifica di Coppa del Mondo di dlalom: 1Lucas NOR 370 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 365 3 YULESUI 334 4 MEILLARD Loic SUI 262 5 FELLER Manuel AUT 241 6 STRASSER Linus GER 240 7 SCHWARZ Marco AUT 153 8 ZENHAEUSERN Ramon SUI 147 9 ...

valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di alpino. Saranno sei gli azzurri al cancelletto di ... tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di di fondo. Si riparte dopo il Tour de Ski, ... 13.10 - Tra pochi minuti il ... LIVE Sci di fondo, Team Sprint Livigno 2023 in DIRETTA: Pellegrino-De Fabiani al 2° posto, vince Francia I. Doppietta svedese tra le donne 13.39: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di Coppa del Mondo in settimana. Buona domenica! 14.36: Qu ... In Austria il più veloce è lo svizzero che bissa il successo del 2020, terzo Braathen. Fuori dalla top 10 gli italiani