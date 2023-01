LIVE Sci alpino | Slalom Kitzbuehel 2023 in DIRETTA | Feller sfrutta il numero 1 ed è in testa! Ancora un’uscita per Vinatzer

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLODILADEL SUPERG DI CORTINA D’AMPEZZO DALLE 11.30 (ASSENTE SOFIA GOGGIA) 10.52: All’intermedio Schwarz con un errore gravissimo ha un ritardo di 2?45 10.50: Si ribalta subito dopo l’intermedio Alex. Troppi rischi e alla fine l’errore arriva quasi sempre. Peccato perchè nel tratto in alto era andato forte l’azzurro. Ora 10.49: All’intermediocon un errore ha 79 centesimi di ritardo 10.47: Inforca poco prima dell’intermedio uno Strolz in grande crisi. Ora10.46: Tanti rischi ma una bella prova per il francese Noel che è quarto a 53 centesimi da. Il transc’è! Ora ...

