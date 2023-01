(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, sedicesima giornata della regular season dellaA 2022-di! Testa-coda: l’ultima in classifica (8 punti) accoglie una capolista (24 punti) ancora una volta ferita dopo l’ennesima sconfitta in Eurolega, questa volta per mano dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne, a. La squadra di Dragan Sakota sarà in grado di mettere in difficoltà il gruppo allenato da Ettore Messina? La parola al campo: unico giudice supremo. Due su tutti i giocatori da tenere sotto controllo: l’ex Andrea Cinciarini, il re degli assist della ...

OA Sport

A dirigere il match sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Marco Croce di Nocera Inferiore ed Emanuele Spagnolo diEmilia; quarto uomo Fabio Rosario Luongo ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C 2022 - 2023EMILIA - Domenica 22 gennaio, al Mapei Stadium diEmilia, andrà in ... LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Reggio Emilia-Olimpia Milano, sedicesima giornata della regular se ...Allo stadio "Granillo" di Reggio Calabria va in scena la sfida della 21esima giornata del campionato di Serie B tra granata e rossoverdi ...