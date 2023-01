LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 65-62 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | i campioni d’Italia tornano in partita a cinque minuti dal termine

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70-68 Melli attacca il ferro e segna dopo qualche azione di confusione. 70-66 Sanglin in lunetta: 1/2. 69-66 Cinciarini, non trema: fa canestro.a +3. 67-66 Davies, sempre Davies!a -1. 67-64 Ancora canestro di Davies per l’. 67-62 Reuvers da due:respira. 65-62 Brandon Davies!è vivissima e a -3:chiama un altro timeout a 5dalla fine. 65-60 Davies a bersaglio con un gioco da tre punti!va a -5. Timeouta 7dalla fine. 65-57 Melli: la schiacciata del capitano dell’, che torna a ...

OA Sport

...> Archiviato il girone d'andata con una dolorosa sconfitta contro Ragusa al PalaCalafiore di... Gemini Mestre - Pallacanestro ViolaFine partita! - Il girone di ritorno inizia con un'amara ...Puntata particolarmente scoppiettante di 'Break' ( CLICCA QUI per rivederla), il dibattito sulla possibile istituzione di un corso di laurea in medicina non trova il favore del già candidato a sindaco Lucio Dattola, che tuona nei ... LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 65-55, Serie A basket 2023 in DIRETTA: i padroni di casa provano la clamorosa sorpresa. Si va con l'ultimo quarto Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...