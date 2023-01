LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 39-38 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | squadre separate da un solo punto all’intervallo

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA più tardi per il racconto della ripresa. SI VA39-38. 39-38 Cinciarini, a quattro secondi dalla fine del secondo quarto: canestro. 37-38 Sorpasso dicon Davies ai liberi: 2/2. 37-36 Canestro di Baron, che è scatenato:ora a -1. 37-34 Olisevicius segna un libero generato da un tecnico alla panchina di. 36-34 Cinciarini dalla “linea della carità”: 2/2. 34-34 Baron toccato fallosamente mentre prova un tiro da tre. Gli arbitri ravvisano la scorrettezza: l’americano va in lunetta e fa 3/3. 34-31 Billy Baron da due: canestro.va a -3. Timeouta ...

OA Sport

La direzione di gara è stata affidata al Signor Francesco Cosso della sezione diCalabria. ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 251 satellite), su Onefotball e su Helbiz, ......> Archiviato il girone d'andata con una dolorosa sconfitta contro Ragusa al PalaCalafiore di... StrettoWeb seguiràla gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match. Gemini ... LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 18-15, Serie A basket 2023 in DIRETTA: squadre a contatto in questo inizio di secondo quarto Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...'Hanno seguito Cosenza, come fanno i bambini. Quanta improvvisazione...', tuona Dattola, che punge anche Falcomatà ...