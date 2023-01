LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 27-20 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | i padroni di casa allungano venendo trascinati da Senglin

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-22 Davies, in uscita dal timeout, ne mette due a referto per l’. 27-20! Ancora lui, da tre!a +7.chiama timeout a 7 minuti dall’intervallo lungo. 24-20 Hopkins va in lunetta: 2/2. 22-20 Hopkins e Davies: botta e risposta al PalaBigi. 20-18 Hall, da tre! Accorcia subitoche non vuole far scappare i rivali. 20-15: sono suoi i primi due punti di questo quarto.a +5. INIZIA IL SECONDO PERIODO. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO:18-15. 18-15 Cinciarini va alla conclusione all’interno ...