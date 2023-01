LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 18-15 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | squadre a contatto in questo inizio di secondo quarto

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILPERIODO. Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO18-15. 18-15 Cinciarini va alla conclusione all’interno dell’area: a bersaglio. 16-15 Michele Vitali da due: canestro. 14-15 Baron dalla linea della carità: 1/2. 14-14 Reuvers in lunetta: fa 2/2 pareggia. 12-15 Cinciariniiii! Si rifà subito il giocatore italiano con una bomba da tre punti. 9-14 Hines è scatenato: prima segna da due, poi stoppa Cinciarini.va a +5. 9-12 Ancora Melli, ancora da due, ancora canestro. 9-10 Melli da due: controsorpasso di. 9-8 Botta e risposta sull’asse Davies-Diouf. 7-6 Davies accorcia ...

OA Sport

E ricorda quela Viggianello, in provincia di Potenza, nel 2009, quando si accasciò sul palco: 'Il giorno prima eravamo aCalabria in un hotel dove c'era una festa privata. Ci scambiarono ......> Archiviato il girone d'andata con una dolorosa sconfitta contro Ragusa al PalaCalafiore di... StrettoWeb seguiràla gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match. Gemini ... LIVE Reggio Emilia-Olimpia Milano 0-0, Serie A basket 2023 in DIRETTA: si comincia! Squadre subito in bagarre Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...