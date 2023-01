(Di domenica 22 gennaio 2023) Ilospita lanella ventitreesima giornata diC. Fischio d’inizio alle 14:30 di domenica 22 gennaio per ilC. Gli abruzzesi devono fronteggiare un momento di crisi e sono chiamati a reagire per difendere il terzo posto. Altri obiettivi e zone di classifica per i laziali che occupano al momento il penultimo posto con 17 punti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco. DOVE SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

SPORTFACE.IT

...30 ITALIA SERIE C - GIRONE C ACR Messina - Avellino 14:30 Catanzaro - Audace Cerignola 14:30 Foggia - Potenza 14:30 Giugliano - Latina 14:30 Monterosi Tuscia - Crotone 14:30- Viterbese 14:30 ...Ilsi è fatto avanti ma non ha ancora affondato il colpo. calciomercato (Getty Images) ... tutte le notizie di calciomercato -calciomercato - news calciomercato - notizie Leggi i commenti ... LIVE - Pescara-Viterbese 0-0, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA) Aggiornamenti in diretta Monterosi-Crotone. Allo Stadio E.Rocchi di Viterbo, il Monterosi ospita il Crotone per la ventitreesima giornata del Girone ...Aggiornamenti in diretta Pescara-Viterbese. Allo Stadio Adriatico di Pescara, il Pescara ospita la Viterbese per la ventitreesima giornata del Girone ...