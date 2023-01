(Di domenica 22 gennaio 2023)controper la ventitreesima giornata diC. Si gioca alle 14:30 di domenica 22 gennaio per ilC e le due squadre cercano la svolta stagionale. Ildeve tenere il passo del Catanzaro ed evitare una fuga ancora più netta. Ilviene da una vittoria con la Juve Stabia e spera in un altro successo per allontanare i bassifondi. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 14:30) SportFace.

SPORTFACE.IT

Tuscia), al 10 st Forte F. (Tuscia), al 36 st Piroli D. (Tuscia), al 45 st Santoro S. (Tuscia). I convocati della Juve Stabia Portieri: Barosi, Maresca, Russo....30 Vis Pesaro - Olbia 14:30 ITALIA SERIE C - GIRONE C Latina - Catanzaro 14:30 Picerno - Giugliano 14:30 Audace Cerignola - Fidelis Andria 17:30 Avellino - Monopoli 17:30 Juve Stabia -... LIVE - Monterosi-Crotone, Serie C 2022/2023: girone C (DIRETTA) La partita Juve Stabia - Monterosi di domenica 15 gennaio 2023 in diretta: sotto del gol di Bentivegna, prima pareggiano con Della Pietra quindi conquista il successo con Piroli e Carlini ...Aggiornamenti in diretta Potenza-Gelbison. Allo Stadio Alfredo Viviano di Potenza, il Potenza ospita il Gelbison per la ventiduesima giornata del ...