LIVE Modena-Perugia 1-1 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | battaglia al PalaPanini!

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-10 Muroneee di Plotnytskyi su Lagumdzija. 5-9 Herrera a segno anche da seconda linea. 5-8 Lagumdzija non può sbagliare senza muro. 4-8 Murone di Russo su Rinaldi. 4-7 Mani-out di Rinaldi. 3-7 Pallonetto spinto di Herrera. 3-6 Mani-out di Lagumdzija. 2-6 Leon porta i suoi a +4! 2-5 Parallela paurosa di Herrera. 2-4 Sbaglia questa volta l’ucraino. 1-4 Aceee di Plotnytskyi. 1-3 Muro di Herrera su Ngapeth. 1-2 Pipe imprendibile di Leon. 1-1 Bordata in parallela di Ngapeth. 0-1 Si riparte con un errore di Lagumdzija. 19.05 Questa partita stasera la si vince di testa e di cuore, di certo non di tecnica. Entrambe le squadre stanno continuando ad essere estremamente fallose, ma il gioco, visto anche il contesto, appare comunque oltremodo piacevole.potrebbe subire il colpo di questo set che ad ...

OA Sport

... il maestro Tirelli e Andrea Mingardi ha dato vita, sul palco del Forum Monzani al"Con un amico vicino" e il ricavato del tutto esaurito è stato devoluto alla Fondazione HospiceCristina ...I ciociari vengono dal successo casalingo per 2 - 1 contro il; sono primi con 42 punti e ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 251 satellite), su Onefotball e su Helbiz, ... LIVE Modena-Perugia 0-0, Superlega volley 2023 in DIRETTA: inizia il big match al PalaPanini! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-9 Ace di Bruno. 11-9 Pallonetto spinto ai limiti del fallo di Ngapeth. 10-9 Diagonale impressionante di Leon. 10-8 Scappa il primo tempo di Flavio. 9-8 In ...Nonostante le assenze importanti di Mulattieri, Borrelli e Boloca. I canarini hanno le carte in regola per ottenere i tre punti ...