LIVE Juventus-Atalanta | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Milik e Hojlund guidano i due attacchi Meno di un’ora al fischio di inizio

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...MourinhoCLASSIFICA SERIE A: Napoli** 50 punti; Milan 38; Inter 37; Lazio, Atalanta e Roma 34; Udinese 28**, Torino 26**; Fiorentina 23**;*, Bologna, Monza** ed Empoli 22; Lecce** 20; Spezia ... Diretta Juventus-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Si chiude la domenica della diciannovesima giornata del campionato di Serie A col match Champions tra la Juventus e l’Atalanta Entrambe reduci dal passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, ...Dopo la penalizzazione e il -15 in classifica, la Juve riparte scendendo in campo contro l'Atalanta. Milik in attacco supportato da Di Maria. Fagioli vince il ballottaggio con Miretti. Senza ...