LIVE Juventus-Atalanta 3-3 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | pareggio corretto in una partita meravigliosa piena di colpi di scena

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? FINITA!! Termina qui unastupenda trasul punteggio di 3-3, dopo tantissimidile due squadre sono costrette ad accettare il, risultato più giusto per quanto visto questa sera in campo. 94? Toloi spazza il più lontano possibile dopo una carambola in area di rigore. 93? Tutta laè nella tre quarti avversaria alla ricerca del gol vittoria. 93? Mini rissa tra Chiesa ed Hateboer che porta all’ammonizione da parte del direttore di gara di entrambi i giocatori. 92? L’arbitro Marinelli fischia il fallo di Hateboer su Chiesa, dopo aver visto che il vantaggio non si sarebbe concretizzato. 91? Cross in mezzo di Ruggieri su cui arriva senza ...

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...Il tabellino di- Atalanta 3 - 3Gol: Lookman 5' e 53' (A), Di Maria su rigore 25' (J), Milik 34' (J), Maehle 46' (A), Danilo 65' (J)(3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Bremer, ...