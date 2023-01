LIVE Juventus-Atalanta 3-3 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | momenti decisivi di una partita bellissima

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85? Prova il tiro dal limite dell’area Locatelli, ma perde l’appoggio sul piede sinistro e scivola mentre conclude. 84? Cross in mezzo di Rabiot dove però non c’è nessuna maglia bianconera. 84? Musso costretto a rinviare il più lontano possibile per via del pressing indemoniato di Kean. 83? Completate tutte le sostituzioni da parte delle due formazioni. 83? Triplice cambio per l’Atalante: dentro Djimsiti, Muriel e Ruggeri, fuori Ederson, Hojlund e Maehle. 82? Dopo la grande occasione avuta da Miretti ha ripreso coraggio la, che dopo esser stata schiacciata nella propria tre quarti per oltre 5 minuti è tornata a pressare altissima. 81? Ultimo cambio per la: fuori Fagioli, dentro Cuadrado. 80? Ultimi dieci minuti di una...