LIVE Juventus-Atalanta 3-3 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Danilo a segno dopo uno schema perfetto

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Goooooooool!!dellasu questodi punizione con Milik ad allungare la barriera, e Di Maria che batte la punizione. L’argentino tocca vicino il pallone per, che lascia partire il tiro verso l’angolino basso più lontano.3-3. 63? Scontro tra De Roon e Locatelli al limite dell’area bergamasca giudicato falloso da parte di Marinelli. Sarà quindidi punizione per lada posizione molto interessante. 62? Hateboer serve Lookman al limite dell’area, ma il numero 11 atalantino scivola prima di ricevere palla. 61? Scatto di oltre 40 metri di Hojlund, che ha duellato spalla ...

Sky Sport

TORINO - Bolgia annunciata allo Stadium di Torino , dove oggi (domenica 22 gennaio, ore 20.45) ladi Massimiliano Allegri dovrà reagire sul campo al 5 - 1 incassato sul campo del Napoli e soprattutto alla penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri dalla Corte federale d'appello , ...All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Allianz Stadium di Torino,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A ... Juventus-Atalanta, il risultato in diretta LIVE 53' - ATALANTA ANCORA IN GOL! Colpo di testa di Lookman che buca Szczesny per la seconda volta in partita e riporta avanti gli ospiti. Uno-due micidiale dei neroazzurri che ritrovano il vantaggio. JUV ...48' - Prova a reagire subito la Juventus e Alex Sandro viete atterrato da Ederson. Calcio di punizione per i bianconeri e cartellino giallo per il difensore atalantino. 46' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! N ...