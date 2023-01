LIVE Juventus-Atalanta 1-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Di Maria non fallisce dagli 11 metri

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) 26? Si rigetta in attacco l'alla ricerca di un nuovo vantaggio! Hojlund punta Bremer, che però non si fa saltare e mette la palla in corner. 25? Goooooooool Di!!11si presente l'argentino che spiazza Musso e riporta la partita in parità.1-1. 24? RIGORE!! Pochi dubbi per Marinelli, il contatto è falloso. Saràdi rigore per la. 23? VAR!! L'arbitro Marinelli è stato chiamato al var per rivedere il contatto tra Ederson e Fagioli. 22? Doppio contatto in area di rigore atalantina con protagonisti Locatelli prima e Fagioli poi, chiusi rispettivamente da Scalvini ed Ederson. Sul secondo contatto ci ...