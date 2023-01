LIVE Juventus-Atalanta 0-1 | Serie A calcio 2023 in DIRETTA | Lookman sblocca subito il match

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Continua a spingere l’con Boga scatenato sulla trequarti. Il numero 10 bergamasco sta provando in continuazione a lanciare Hojlund etra le linee. 6? Proteste dellaper un contatto su Milik ai limiti dell’area, ma secondo il direttore di gara è tutto regolare. 5? Goooooooool!! L’recupera alta palla con Boga che serveal limite dell’area, l’attaccante della dea si allarga e tira sul primo palo dove Szczesny si fa trovare impreparato.0-1. 4? Lancio di McKennie per Milik, con l’attaccante polacco che arriva al tiro bloccato da Musso, ma è tutto fermo per fuorigioco. 3? Prova a costruire la dea con tutti i ...

Tuttosport

All'Allianz Stadium, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2022/2023 tra e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'Allianz Stadium di Torino, e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di Serie A. L'Atalanta è la squadra che ha raccolto meno punti considerando le sfide tra le formazioni attualmente nelle prime sette posizioni in classifica, appena quattro - la invece ne ha ottenuti ... 2' - Pallone gestito dall'Atalanta ma perso da Toloi e Rabiot prova subito ad uscire e guadagna una rimessa laterale che verrà battuta da Alex Sandro. 1' - SI COMINCIA! La sfida tra Juventus e Ata ... L'allenatore portoghese dice la sua sulla notizia della settimana, che lo riguarda in classifica: "Abbiamo gli stessi punti dei bianconeri".