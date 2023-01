LIVE Juve-Atalanta 3-3 | Lookman devastante | poi Danilo su punizione

Sky Sport

... in lotta per un posto in Champions League e reduce da due vittorie di fila in campionato e dal successo contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto invece lasuperare il ...... l'arbitro dopo un check al Var assegna il rigore alla. Dal dischetto va Di Maria che segna il ... Il tabellino di Juventus - Atalanta 2 - 1Gol: Lookman 5' (A), Di Maria su rigore 25' (J), ... Juventus-Atalanta, il risultato in diretta LIVE 53' - ATALANTA ANCORA IN GOL! Colpo di testa di Lookman che buca Szczesny per la seconda volta in partita e riporta avanti gli ospiti. Uno-due micidiale dei neroazzurri che ritrovano il vantaggio. JUV ...48' - Prova a reagire subito la Juventus e Alex Sandro viete atterrato da Ederson. Calcio di punizione per i bianconeri e cartellino giallo per il difensore atalantino. 46' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! N ...