LIVE Juve-Atalanta 0-1 | Lookman | che papera di Szczesny! Out Palomino | in Demial

Tuttosport

... in lotta per un posto in Champions League e reduce da due vittorie di fila in campionato e dal successo contro lo Spezia negli ottavi di Coppa Italia , che hanno visto invece lasuperare il ...L'ad della Juventus si è espresso sull'esito della sentenza: le dichiarazioni di Maurizio Scanavino Il nuovo amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, è intervenuto ai microfoni di ... Diretta Juventus-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali RSS 14' - DI MARIA! Splendida azione del Fideo che riceve palla da Fagioli, rientra sul sinistro e poi calcia a giro ma trova la parata di Musso. E' arrivata comunque la reazione bianconera. 12' - CON ...RSS 15' - CAMBIO ATALANTA: problema muscolare per Palomino, al suo posto entra l'ex Demiral. 15' - GIOCO FERMO! Palomino si è accasciato a terra ed è costretto ad uscire. 14' - DI MARIA! Splendida azi ...