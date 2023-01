LIVE Juve-Atalanta 0-0

(Di domenica 22 gennaio 2023) La prima bianconera dopo l’uragano-sentenza della Corte Federale sul caso plusvalenze e il -15 in classifica. In attesa dei posticipi,...

L'Udinese passa a Genova, Samp nel baratro. Monza - Sassuolo 1 - 1. E stasera lariparte ...LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Palomino, ... Diretta Juventus-Atalanta ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali RSS 20.35 - Continuano i fischi dei tifosi, questa volta sono indirizzati ai cartelloni della Lega Serie A. 20.30 - Prima della gara ha parlato l'amministratore delegato Maurizio Scanavino che ai micr ...Dopo la penalizzazione e il -15 in classifica, la Juve riparte scendendo in campo contro l'Atalanta. Milik in attacco supportato da Di Maria. Fagioli vince il ballottaggio con Miretti. Senza Koopmeine ...