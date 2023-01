LIVE – Gubbio-Ancona | Serie C 2022 2023 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tutto pronto per la ventitreesima giornata delB diC e in campo scenderanno anche. Dopo tre sconfitte consecutive, gli umbri sono chiamati ad una risposta. Anche perché il fiato sul collo è proprio quello dell’, che è ad un punto dalla formazione di casa. Allungo o sorpasso. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco in programma alle 17:30 di domenica 22 gennaio. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(Ore 17:30) SportFace.