LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2023 in DIRETTA | tra poco al via l’ennesima sfida tra Van Aert e Van der Poel

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Dopo le gare juniores, Under 23 ed élite femminile, è tutto pronto per assistere alla prova più attesa che vedrà protagonisti gli uomini élite nella penultima tappa didel. 14.50 Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buon pomeriggio! Benvenuti allatestuale della gara élite maschile di, in Spagna! PRESENTAZIONE TAPPA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale delle penultima tappa dideldi2022-in quel di, in Spagna! Quest’oggi, seguiremo ...

OA Sport

... Andrea Stramaccioni ore 11:10 Calcio: Speciale Mondiali Qatar 2022 ore 11:30Memorial ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Nicola Sangiorgio ore 00:00: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica) ore 01:20 Pallavolo ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2023 in DIRETTA: ennesima sfida tra Van Aert e Van der Poel Ha avuto ufficialmente inizio nella mattinata odierna la penultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2022-2023 in quel di Benidorm, in Spagna: le prime gare in programma hanno visto protagonisti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE TAPPA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale delle penultima ...