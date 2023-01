LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Benidorm 2023 in DIRETTA | Sweeck in testa e si avvicina al titolo | forfait per Vanthourenhout

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Quarto giro, inMathieu Van der Poel, ma i sei sono tutti lì, vicini; distante 24? il gruppetto comandato dal belga Jens Adams, settimo. 15.30 Va al comando, che spinge per provare ad allungare ma Pidocck, Kuhn e Van der Poel non mollano. 15.28 Cominciato il terzo dei nove giri previsti, è lotta a sei per la vittoria e per il podio: i corridori inprocedono in modo ordinato, in scia, senza perdere contatto l’uno dall’altro. Laurensaccelera e si porta in seconda posizione, per suggellare iliridato. 15.25 I primi sei (Pidcock, Van der Poel, Kuhn, Van Aert, Iserbyt e) sono ormai in fuga: i corridori dalla settima posizione in poi pagano un ritardo di 20? dal ...

