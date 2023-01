(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRESENTAZIONE TAPPA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti allatestuale delle penultima tappa dideldi2022-in quel di, in Spagna! Quest’oggi, seguiremo insieme la garamaschile (in programma alle 15:10). Saranno al via della provatutti i migliori corridori in ambito internazionale: dal belga Wout Vanall’olandese Mathieu Van der, senza dimenticare il belga Eli Iserbyt o il britannico Thomas Pidcock, insomma, vista la startlist ci sarà da divertirsi per la gara odierna. E non solo: sarà importante ...

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2023 in DIRETTA: parata di stelle tra gli élite, sfida tra Van Aert e Van der Poel Penultima tappa di Ciclocross 2022-2023 a Benidorm, in Spagna; quest'oggi, 22 gennaio, si potrebbero decidere i nuovi titolati dell'iride di questa stagione, poco prima dei Mondiali di Hoogerheide (Ol ...I grandi del ciclocross sono già a Benidorm (Spagna) in vista della penultima tappa della Coppa del Mondo: assisteremo al confronto tra Sweeck e Vanthourenhout per la conquista del trofeo, ma soprattu ...