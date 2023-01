(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Prova ad allungare Pidcock, ma non molla Van der Poel. 15.17 Concluso il primo giro, Van der Poel sorpassa Kuhn e si porta al secondo posto, a un solo secondo di ritardo da Pidcock. Iserbyt, Van Aert e Sweeck tengono il passo in quarta, quinta e sesta posizione. 15.15 Thomas Pidcock si porta in testa, seguito dallo svizzero Kevin Kuhn e da Van der Poel, distacchi minimi tra i tre. 15.12per Michael, alle prese con problemi fisici, che non ha potuto prendere parte alla; ancor di più, dunque, occhi puntati su Laurens Sweeck, vicino al titolo iridato. 15.11 Subito in testa Mathieu Van der Poel. 15.10 PARTITI!laélite maschile! 15.08 Ci siamo, pochi istanti e si parte! 15.05 Più ...

OA Sport

... Andrea Stramaccioni ore 11:10 Calcio: Speciale Mondiali Qatar 2022 ore 11:30Memorial ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... Nicola Sangiorgio ore 00:00: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica) ore 01:20 Pallavolo ...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Benidorm 2023 in DIRETTA: comincia la gara, forfait per Vanthourenhout Ha avuto ufficialmente inizio nella mattinata odierna la penultima tappa di Coppa del Mondo di ciclocross 2022-2023 in quel di Benidorm, in Spagna: le prime gare in programma hanno visto protagonisti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE TAPPA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di ciclismo, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale delle penultima ...