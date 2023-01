(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi Happy CasaSegafredo, sedicesima giornata didi! Incomincia il girone di ritorno, con quello di andata ultimato nello scorso weekend che ha definito il tabellone della Final Eight di Coppa Italia in programma a Torino tra poche settimane. I pugliesi non sono riusciti a staccare il pass per la kermesse torinese, occupando il dodicesimo posto in classifica con 12 punti (6-9). Nella giornata precedente l’Happy Casa è uscita sconfitta dalla trasferta sarda contro la Dinamo Sassari (111-93), ma potrà contare per il match odierno su un ...

OA Sport

La biografia e la carriera di Roberto Romanelli Nato a" sulla data di nascita non si ... Hyde del 1979 - La madre Elvira, 92enne, assiste ancora ad alcuni suoiClicca qui per iscriverti ...... l'istituto comprensivo De Amicis - San Francesco di Francavilla Fontana, in provincia di, ... oggi: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - giorno Segui i nostri. Partecipa ... LIVE Brindisi-Virtus Bologna, Serie A basket 2023 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Happy Casa Brindisi-Virtus Segafredo Bologna, sedicesima g ...Martedì 17 gennaio, continuano a Novoli i festeggiamenti in onore del Patrono della città, Sant’Antonio Abate. Nel giorno della Festa, l’evento clou è previsto per ore 21.00, in Piazza Tito Schipa (in ...