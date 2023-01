LIVE Brindisi-Virtus Bologna 78-77 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | capolavoro della Happy Casa | vittoria al foto-finish sui bolognesi! Perkins protagonista assoluto

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINCREDIBILE AL PALAPENTASSUGLIA DI: LABATTE IN VOLATA LAPER 78-77! Time-out di Sergio Scariolo ad una manciata di secondi dal termine di questa sfida! 78-77 Bowman brucia la retina da tre: VANTAGGIO! Finale al cardiopalma al PalaPentassuglia di: -34? alla sirena finale e partita apertissima! 75-77 Due liberi per: la squadra diè a due sole lunghezze di svantaggio, quando era a -19 ad inizio di ultimo quarto! 73-77 Virata pazzesca di Nick: 16 punti e -4! 71-77 Seconda tripla in fila di Doron Lamb: i pugliesi ci vogliono credere fino alla ...

