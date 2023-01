LIVE Brindisi-Virtus Bologna 78-77 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | capolavoro della Happy Casa | vittoria al foto-finish sui bolognesi! Perkins e Bowman decisivi

OA Sport

C Nardò 14:30 Matera - Gladiator 14:30 Nocerina - Martina Calcio 14:30 Puteolana - Molfetta Calcio 14:30 Altamura - Bitonto 15:00- Gravina 15:00 ITALIA SERIE D - GIRONE I Castrovillari - ...... produttore e tecnico audio, nato e cresciuto in provincia didove, negli anni 90, ha ... Nel frattempo, lavora come fonicoin giro per la Puglia e come musicistacon svariate band, ... LIVE Brindisi-Virtus Bologna 78-77, Serie A basket 2023 in DIRETTA: capolavoro della Happy Casa, vittoria al foto-finish sui bolognesi! Perkins protagonista assoluto La Happy Casa Brindisi ospita la Virtus Segafredo Bologna nella prima giornata di ritorno. In campionato le VNere sono tornare alla vittoria nell'ultima giornata dopo ...La Happy Casa Brindisi ospita la Virtus Segafredo Bologna nella prima giornata di ritorno. In campionato le VNere sono tornare alla vittoria nell'ultima giornata dopo ...