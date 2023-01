LIVE Brindisi-Virtus Bologna 7-11 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | partenza perfetta delle V-nere | i pugliesi provano a rimanere in scia

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-17 2/2 per Kyle Weems a cronometro fermo! 9-15 Rubata di Marcquise Reed, che vola a schiacciare:non molla! 7-15 Penetrazione di Nico Mannion: +8! 7-13 Palleggio, arresto e tiro eseguitomente da Kyle Weems! 7-11 Appoggio di Reed: mini-break di 4-0 della Happy Casa che ricuce fino a -4! 5-11 Buona uscita deidal minuto di sospensione, con il canestro da due di Bruno Mascolo! 3-11 Lundberg ruba palla e va fin in fondo in contropiede: le V-sfiorano ancora il vantaggio in doppia cifra, con ‘Frank’ Vitucci che chiama subito time-out! 3-9 Jaiteh arpiona il rimbalzo e schiaccia a due mani: risponde subito la! 3-7 Ci pensa ...