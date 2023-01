LIVE Brindisi-Virtus Bologna 20-31 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | break dei pugliesi in avvio di secondo quarto | i bolognesi rispondono prontamente

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-31 Tap-in di Ojeleye: primo vantaggio in doppia cifra per i! 20-29 Dentro il libero aggiuntivo: +9 per le V-nere! 20-28 Ojeleye col fallo: latorna a spingere sull’acceleratore! 20-26 Belinelli con una tripla fuori equilibrio: che giocata per il Campione NBA con i San Antonio Spurs! Time-out di Sergio Scariolo che vuole provare a schiarire le idee ai suoi ragazzi, ancora a secco dopo due minuti dall’del. 20-23 Schiacciata di Bowman:di 5-0 deiche tornano ad un solo possesso pieno di svantaggio! 18-23 Bomba di Andrea Mezzanotte dall’angolo: primo canestro della seconda frazione! Inizia il...