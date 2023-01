LIVE Brindisi-Virtus Bologna 15-23 | Serie A basket 2023 in DIRETTA | allungo delle V-nere grazie a Mickey e Belinelli dopo 10?

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto! Termina qui il primo quarto: laconduce per 15-23 sulla Happy Casa! 15-23 Dentro il libero aggiuntivo e gioco da quattro punti chiuso! 15-22da tre col fallo! 15-19 2/2 per Bayehe in lunetta, conche torna a -4! 0/2 per Ismael Bako a cronometro fermo. Errore dalla lunetta per Perkins, mentre il pubblico del PalaPentassuglia accoglie con un applauso l’ingresso in campo di D’Angelo Harrison che rientrava da un lungo infortunio! 13-19 Perkins col fallo! Giocata perfetta dello statunitense, che andrà in lunetta per provare a chiudere il 2+1. 11-19 Risponde prontamente Semi Ojeleye con la stessa moneta! 11-17 Reed in sospensione: -6 Happy Casa! 9-17 2/2 per Kyle ...