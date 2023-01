LIVE Biathlon | Staffetta maschile Anterselva 2023 in DIRETTA | gli azzurri per la sorpresa in casa

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti alladelladi(Italia), prova valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo 2022-di. Nazionale azzurra con età media bassissima e grande voglia di stupire con i due 2000 Bionaz-Giacomel a fare da traino; super favorita la Norvegia in una gara che però si annuncia palpitante! Chi può battere la Norvegia? Con quale distacco vincerà la Norvegia?che si annuncia con una nazione sola al comando, e una grande e palpitante battaglia per gli altri due gradini del podio. Lo staff tecnico norvegese decide di fare le prove generali in vista della ...