LIVE Biathlon | Staffetta femminile Anterselva 2023 in DIRETTA | Passler nel terzetto di testa con Svezia e Francia | inseguono Norvegia e Germania

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.30 11:59 Persson e Jeanmonnot inal km 4.7,prova a rimanere in scia. Quarta l’Austria a 6?,sono appaiate in sesta e settima posizione a 18?. 11:57CON LO ZERO!! Fenomenale poligono dell’azzurra che esce in seconda posizione alle spalle della. Una ricarica per Jeanmonnot che si trova in 4a posizione con 5? da Persson. Vediamo cosa succederà nell’ultimo giro. 11:56 Laaccelera con Jeanmonnot prima del secondo poligono, è il momento della serie in piedi! 11:55 Quintetto di squadre in, con ...

OA Sport

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. L'Italia schiera in prima frazione Patrick ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. L'Italia schiera in prima frazione Rebecca ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2023 in DIRETTA: Svezia e Francia favorite, Italia per il podio La diretta testuale della staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon.La diretta testuale della staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon ...