(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.30 12:11 Svezia con 10? dall’, Norvegia che gira ed esce con 1? dalla testa. Non ci sono gruppi in pista, praticamente tutte le atlete sono in solitaria. 12:09 Si salva l’con le ricaricheaver sbagliato i primi due bersagli, gira la Norvegia.3 poligonoin testa con 9? sul Canada, appaiate in terza e quarta posizione a 20? Germania e Austria; quinte le azzurre con Wierer con un ritardo di 38? dalla testa. 12:08 Una ricarica per Chevalier, riparte Moser e Wierer in difficoltà. 12:07 Terzo poligono della gara e primo della seconda, a terra. 12:06 ...

valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2023 in DIRETTA: Italia che dopo la prima frazione insegue la Francia