LIVE Biathlon | Staffetta femminile Anterselva 2023 in DIRETTA | Francia con 20? sulla Svezia a un poligono dal termine Italia a 30? dal podio

(Di domenica 22 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIDALLE 14.30 12:43 5/5 di Tandrevold che porta la Norvegia in terza posizione a 1’08” in compagnia di Germania e Austria. SPETTACOLO VITTOZZI A TERRA,sesta con un distacco di poco inferiore ai 30? dal terzo posto. 12:42 Doppio zero perche mettono in ghiaccio le prime due posizioni; Simon con 20? di vantaggio su E. Oeberg. 12:41 Settimo e penultimo. 12:40 Parte forte Simon, al km 19.7 porta il suo margine su E. Oeberg a 14?. Germania con Kebinger in terza posizione a 45?; Norvegia ea 1’07”. 12:38 Al terzo cambio in 3a posizione la Germania a 32?, quarta l’Austria a 56? ...

valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L'Italia schiera in prima frazione Patrick ... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. L'Italia schiera in prima frazione Rebecca ... LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva 2023 in DIRETTA: Francia con 15" sulla Svezia dopo tre frazioni. 6a e staccata l'Italia La diretta testuale della staffetta maschile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. La diretta testuale della staffetta femminile di Anterselva, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon