LIVE – Biathlon | staffetta femminile Anterselva 2023 | aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 22 gennaio 2023) Latestuale delladi, valida per la Coppa del Mondo 2022/di. L’Italia schiera in prima frazione Rebecca Passler, seguita in ordine da Dorothea Wierer, Hannaha Auchentaller e Lisa Vittozzi. Appuntamento alle ore 11.45. Sportface.it vi terrà compagnia conin tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 12.52- Vince la Francia, Svezia seconda. Germnia terza, l’Italia chiude quarta. 12.50- Italia al momento quarta ad undici secondi dalla Germania terza. 12.48- Ultimo poligono. Simon perfetta e la Francia va verso la vittoria. All’ultima ricarica chiude la Svezia, la Germania chiude con una ricarica. Vittozzi 5/5, Italia che torna in ...

