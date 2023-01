(Di domenica 22 gennaio 2023) Luciana, comica e conduttrice televisiva, un tempo insegnante di musica e poi di lettere, a La bomba su Radio Deejay, si lascia andare a considerazioni molto discutibili sugli studenti bulli.commenta la vicenda dellaessoressa di Rovigo colpita in classe da deipartiti da una pistola ad aria compressa. La docente ha poi denunciato tutta la classe e il caso è stato seguito con attenzione dia media. “C’erano delle classi particolarmente turbolente, tiravano gessetti, ma non ho mai pensato di denunciare, scrivere ai giornali. Era una faccenda mia e della scuola e mi dicevo: o imparo a gestire le classi difficili o è meglio che cambi mestiere” ricorda la comica. LEGGI ANCHEscatenata: «Lì fanno cigni e gatti storti». Scoppia la polemica, il web: «È una ...

Secolo d'Italia

Che tempo che fa, ore 20:00 su Rai 3 Fabio Fazio e Lucianain un programma di ... Thor: Ragnarok, ore 21:20 su Canale 5 Terzo capitolo della saga di Thor, chedovrà scongiurare il ...però non sarà lui a sorprenderci , ma un suo collega, stiamo parlando di Fiorello . Il ... Ritroveremo ovviamente, come sempre, Lucianacon il suo monologo di fine show sull'... Littizzetto stavolta fa piangere: se il prof è empatico non gli sparano i pallini contro...