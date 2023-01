L' insegnante della figlia del boss finita nel mirino della famiglia | Non giro lo sguardo altrove

(Di domenica 22 gennaio 2023) Fabiana Cusumano, docente di italiano al liceo di Castelvetrano, dopo aver rilasciato un'intervista tv è stata "invitata ad astenersi dalla divulgazione di racconti e commenti in tv in travisamento dei fatti" dall'avvocato di Lorenza Alagna. Ma lei ribadisce:" Non ho mai...

Giornale di Sicilia

Lo dice Fabiana 'Bia' Cusumano,liceale di Italiano e Latino, dopo la nota del legalefiglia del capomafia Matteo Messina Denaro . 'Ho ribadito più volte - continua l'- ...... anche, residente al Vomero da anni, che dopo aver osservato che oramai il Vomero si è trasformato in un quartiere pessimo, ha richiamato l'attenzione sull'aperturanuova pasticceria ... L’ex insegnante della figlia di Messina Denaro: “Una ragazza studiosa, attenta in classe“ Oltre duemila alpini hanno sfilato, oggi, a Mondovì, partecipando alla cerimonia solenne in provincia di Cuneo per la commemorazione dell'80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka, durante ...Fabiana Cusumano, docente di italiano al liceo di Castelvetrano, dopo aver rilasciato un'intervista tv è stata "invitata ad astenersi dalla ...