L’inflazione divora i risparmi | depositi bancari delle famiglie giù di 20 miliardi in cinque mesi E sale il credito al consumo

(Di domenica 22 gennaio 2023)e il caro vita hanno giocoforza ridotto la propensione alo degli italiani. Dopo quattro anni di costanti aumenti, favoriti dai lockdown, tra luglio e novembre 2022 il saldo totale dei conti correntiè diminuito di quasi 20di euro. Le tabelle dell’ultimo bollettino Banche e moneta della Banca d’Italia mostrano un calo dai quasi 1.178di luglio ai poco meno di 1.159 del penultimo mese dell’anno, con un crollo di quasi 12tra ottobre e novembre. In ottobre l’aumento dei prezzi ha toccato un record del 12% su base annua, seguito dal +11,8% di novembre, quando le bollette del gas per gli utenti ancora in regime di maggior tutela sono tornate ad aumentare (sul mercato libero le tariffe possono invece essere ...