Liliana Resinovich | le cause della morte | spunta una nuova ipotesi

Leggi su tvzap

(Di domenica 22 gennaio 2023) Social. . Il 14 dicembre 2021 scompariva. La sera stessa sua marito Sebastiano denunciò la scomparsa alle forze dell’ordine triestine, aprendo letteralmente un vaso di Pandora. Dopo circa tre settimane di ricerche da parte delle Forze dell’Ordine, Protezione Civile e volontari, il corpo di Lilly fu trovato. Era in un boschetto situato nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico, avvolto in due sacchi neri dell’immondizia. Dopo il ritrovamento del corpo di Lilly, la procura di Trieste ha aperto due fascicoli: uno per sequestro di persona e l’altro per suicidio. Ora c’è chi sostiene unasu quanto possa essere accaduto alla donna.Leggi anche –> «E’ un mitomane. Io sono il marito di». Sebastiano Visintin sbotta a “Quarto ...