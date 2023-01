Liga LIVE | Villarreal-Girona in corso Poi Barcellona e Real Madrid

(Di domenica 22 gennaio 2023) Sono quattro i match in programma oggi nella. Si parte alle 14 con, per poi proseguire alle 16.15 con la sfida fra Elche...

Calciomercato.com

...00 Humble Lions - Portmore 21:15 Cavalier - Waterhouse 23:30 GRECIA SUPER LEAGUE Ionikos - AEK 15:00 Levadiakos - Lamia 16:00 Panathinaikos - PAOK 18:30 Atromitos - Olympiakos 19:30 HONDURAS...... dall'uscita dalla Copa de Rey per mezzo del Levante alle battute d'arresto incon Siviglia ed ... sarà trasmessa in esclusiva su DAZN streaminge on demand con telecronaca affidata a Luca ... Liga LIVE: si parte alle 14 con il Villarreal. Poi Barcellona e Real ... La domenica della 18ª giornata della Liga si apre con il match tra Villarreal e Girona alle ore 14:00 del 22 gennaio ...Domenica 22 gennaio si gioca il match di Liga tra l'Athletic Bilbao e il Real Madrid: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...