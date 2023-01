Liga | Barcellona di misura sul Getafe | Athletic-Real Madrid 0-2 Villarreal all'ultimo respiro | rigore al 100°!

Dove vedere in tv e streaming il match valido per 18° giornata dellaBILBAO - Domenica 22 ... Sguardo all'attuale classifica di LaLiga dove guida ilcon 41 , in seconda posizione segueno ...Per ilsecondo 1 - 0 consecutivo dopo quello al Metropolitano e appena 6 reti incassate in 18 partite di, con 13 clean sheet. Avere un portiere in forma stellare aiuta. Senza ...Successo di misura per i blaugrana che s’impongono sugli azulones grazie a una rete solitaria di Pedri e rafforzano, così, il primo posto in classifica.I blaugrana battono il Getafe 1-0. I madrileni passano 2-0 a Bilbao. Il quadro della 18/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA) (ANSA) ...