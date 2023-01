Liga 2022 23 | Pedri firma la vittoria blaugrana | 1-0 contro il Getafe

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il Barcellona vince di misura sul, termina 1-0 la sfida valevole per la 18esima giornata di/23. Are laper iche, al 35esimo minuto della prima frazione di gioco, aggancia un tiro al volo insaccando il pallone centralmente e spiazzando il portiere avversario. Seconda frazione giocata su ritmi moderati, con una sola grande occasione per i padroni di casa, quella di Kessie all’85esimo. La formazione di Xavi mantiene la vetta della classifica a quota 44, ospiti che restano invece in 16esima posizione con 17 punti. SportFace.