Licenziamenti via Zoom in aumento | li aveva predetti Ritorno al futuro

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il web ha pesantemente influenzato anche il mondo del lavoro, in modo ancora più netto durante e dopo la Pandemia. Quando in molti hanno scoperto il lavoro a distanza, chiamato in gergo anglosassone smart working, e parecchi tra loro sono rimasti in questa modalità anche a Pandemia finita. Del resto, i vantaggi per un’azienda sono L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Il Primato Nazionale

... sebbene non l'abbia annunciato inufficiale. Con una mail inviata ad AppleInsider, infatti, si ...che per i stagionali i contratti sono già scaduti e non rientrerebbero in tali. Nella ......corsa aidi massa. Dalla crisi che ha coinvolto Meta, Twitter, Amazon e Facebook si unisce ora anche la società madre di Google , Alphabet , che ha annunciato ai propri dipendenti... L’ultimo dramma del nostro tempo: i licenziamenti via Zoom (o web) Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha licenziato il capo dell'esercito brasiliano, il generale Julio Cesar de Arruda, per via ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...