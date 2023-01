Libri di Harry Potter senza il nome di JK Rowling | l' idea di Laur Flom contro la transfobia dell' autrice

Domani

Lo scontro tra i fan diPotter e la creatrice della saga, JK Rowling, a causa delle affermazioni omotransfobiche ...Il rapporto problematico con la figura paterna è il filo rosso che lega tutti idi Moehringer, e il principenon poteva che rivolgersi a lui, per scrivere della sua infanzia con re Carlo ... Spare, il libro del principe Harry è un caso editoriale planetario Che cosa hanno in comune il principe Harry, il campione di tennis Andre Agassi, il fondatore della Nike, Phil Knight, e Willie Sutton, il rapinatore che non ha mai sparato un colpo Una ...Il giovane Harry ha pubblicato un racconto denso di livore e recriminazioni che di certo non servirà a garantirgli quello che pare gli interessasse: un ruolo di maggiore evidenza nella monarchia ...