Letta | Rimasto a prendere colpi per consentire a candidati a segreteria Pd di risollevare il partito

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI/Vista - "Questo è stato un periodo duro per tutti noi, per me in particolare. E' giusto che chi ha guidato ilnel periodo elettorale guidi questa fase, una fase in cui c'è dasoloed è quello che ho accettato di fare pera voi quattrodiquello che siamo", le parole di Enricoall'assemblea costituente del Pd. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Sole 24 ORE

Quindi, ha ricordato, "la nostra non è né un cartello elettorale né un comitato elettorale, ... "E' giusto che chi ha guidato il partito al risultato elettorale siaa guidare questa fase, ...Leggi Anche Pd, l'ultimo discorso dida segretario è un appello perché smettano gli scontri ... Al termine dell'assemblea è stato ribadito come il M5s in Friuli Venezia Giulia sia 'sempre... Letta: Rimasto a prendere colpi per consentire a candidati a ... La neve ha ricoperto quasi per intero l'Irpinia. I disagi per la viabilità sono stati limitati, mentre non sono stati pochi i problemi a causa del fatto che è mancata l'acqua ...Grande festa di pubblico sugli spalti dell’arena “Mimmo Surace” e grandi emozioni dentro e fuori dal campo nella partita valida per la quarta giornata di ritorno della Serie A3 Credem Banca – girone “ ...