L' estetista cinica Da disoccupata a star del web ' Altro che influencer la bellezza è un' impresa'

MOW

Dal nulla è diventata in cinque anni un'imprenditrice di successo dopo gli studi umanistici. Il boom grazie ai social: 'Si può fare tutto per bene, basta con le storielle sui manager ...Ma a galvanizzare i presenti saranno probabilmente due colossi social come Cristina Fogazzi, aka, col suo stuolo di fagiane al seguito, e il tiktoker d'oro Mattia Stanga . Leggi qui ... Ma com’è che Estetista Cinica lo scorso anno “spennava le sue fagiane” e oggi è Lady Imprenditoria Dal nulla è diventata in cinque anni un’imprenditrice di successo dopo gli studi umanistici. Il boom grazie ai social: "Si può fare tutto per bene, basta con le storielle sui manager vessati" ...Al mattino il coro di oltre mille bambini in piazza Loggia, nel pomeriggio i cortei delle bande e il «concertone» con Ambra Angiolini e gli artisti bresciani, in piazza Vittoria luci e spettacoli ...