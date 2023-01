L’Eredità | chi è il campione di stasera | montepremi e parola vincente della ghigliottina di domenica 22 gennaio 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 22 gennaio 2023) Chi ha vinto? La domanda assilla in questi minuto tutto il pubblico dei fan più sfegatati, anche nella giornata di oggi,22. Tutto pronto per un nuovo appuntamento nel preserale di Rai 1 con il quiz show tra i più amati del pubblico. E che ci tiene compagnia ogni giorno, dal lunedì allacome sempre a partire dalle 18.45. Alla conduzione, come da tradizione Flavio Insinna, che sarà al timone del programma. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti, che appassionano. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove ilfaticosamente accumulato dalrischia di dimezzarsi in caso di errore. Anche questa sera la sfida, a colpi ...