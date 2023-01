Leonetti salva la Turris | ripreso il Picerno nel finale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzo pareggio di fila per la. La formazione di Fontana riesce ad evitare il ko solo nelcontro l’AZ. I corallini si aggrappano a, l’attaccante barese trova il guizzo vincente a un minuto dal novantesimo, superando Albertazzi e fissando il risultato sull’uno a uno. A passare in vantaggio, infatti, era stato l’undici di Longo che aveva spezzato da situazione di equilibrio con Golfo. Un pari che permette alladi muovere la classifica, ma i partenopei continuano a stazionare nei bassifondi e nel prossimo turno sono attesi da un’altra gara al “Liguori”: il derby con il Giugliano.-AZ1-1 Reti: 74? Golfo (P), 89?(T)...

