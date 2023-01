Leeds | Gnonto | ' Una grande sfida per me giocare in Premier Devo tantissimo all' Inter'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Lo afferma Wilfried, 19enne azzurro che sta ben figurando in questi primi mesi al, in un'vista alla Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore del Zurigo ha parlato del suo trasferimento ...

La Gazzetta dello Sport

Lo afferma Wilfried, 19enne azzurro che sta ben figurando in questi primi mesi al, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore del Zurigo ha parlato del suo trasferimento ...Wilfried, attaccante italiano del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo momento e del futuro Wilfried, attaccante italiano del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo ... Gnonto: "L'Inter mi ha formato, adesso voglio sfondare in Premier (e in nazionale)" Wilfried Gnonto, 19enne azzurro che sta ben figurando in questi primi mesi al Leeds, parla in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...