Le terme di Sclafani Bagni | un tesoro nascosto

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le vacanze alledi Segesta hanno lasciato il segno, non appena ho del tempo libero mi metto alla ricerca di altresiciliane e la mia costanza è premiata.e le suedalle acque curative, un dono prezioso di Madre Natura purtroppo oramai dimenticato e sconosciuto ai più. Come godere ancora dellediAmici lettori, purtroppo il suo antico e imponente stabilimento balneare di forma quadrata è adesso in completo stato di abbandono e degrado. Ma fortunatamente esiste ancora, e a poca distanza, una sorgente d’acqua calda dove poter fare il bagno e tonificarsi nel corpo e nello spirito. Infatti il termine “” al nome originale è aggiunto solo nel 1954 con la Legge regionale n. 69/53, per ...